Какие налоги и платежи нужно уплатить до 24 и 25 июля

В Казахстане 24 и 25 июля истекает срок уплаты налогов и платежей за июль и июнь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что 24 июля истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:

ИПН с доходов, выплаченных в июне 2023 года:

предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК);

иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК);

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июне 2023 года.

Вместе с тем не позднее 25 июля 2023 года необходимо уплатить:

КПН, авансовые платежи за июль 2023 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июне 2023 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в июне 2023 года (доходы по пп. 1- 12 и 17 ст. 321 НК);

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в июне 2023 года (доходы по п. 1 ст.645 НК);

с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

ИПН с доходов, выплаченных в июне 2023 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст.655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего специальный налоговый режим с использованием СМП, за июнь 2023 года;

ИПН по декларации о доходах и имуществе (ф. 270.00) (в случае представления на бумажном носителе).

Также необходимо уплатить:

Социальный налог за июнь 2023 года.

Плата за пользование земельными участками:

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июне 2023 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июне 2023 года.

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июне 2023 года.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2023 года.

Единый платеж за июнь 2023 года;

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июне 2023 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), лицами частной практики из полученных доходов в июне 2023 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июне 2023 года;

уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в июне 2023 года доходам:

- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- от работы за пределами РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июне 2023 года.

Социальные отчисления за июнь 2023 года.

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июне 2023 года.

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июне 2023 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), лицами частной практики от объекта исчисления взносов за июнь 2023 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за июнь 2023 года.

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