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Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 июля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 09:42 Фото: freepik
В Казахстане срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что до 25 июля 2025 года производится уплата:

  • ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года, предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК, и иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июне 2025 года.

Также не позднее 25 июля 2025 года необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

  • КПН, авансовые платежи за июль 2025 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июне 2025 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в июне 2025 года (доходы по п. 1 ст. 645 Налогового кодекса);

- с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 Налогового кодекса);

  • ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в июне 2025 года (доходы по пп. 1-12 и 17 ст. 321 Налогового кодекса);

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 Налогового кодекса);

ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст.655 Налогового кодекса);

  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь 2025 года;
  • социальный налог за июнь 2025 года;
  • плата за пользование земельными участками:

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июне 2025 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июне 2025 года;

  • Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июне 2025 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2025 года;
  • Единый платеж за июнь 2025 года;
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ):

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июне 2025 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (в том числе применяющими СНР с использованием СМП, но кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в июне 2025 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июне 2025 года;

- уплачиваемые оператором интернет-платформы по доходам, полученным в июне 2025 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в июне 2025 года доходам:

  • по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
  • от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июне 2025 года;

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), исчисленные по доходам, выплаченным работникам, а также полученным ЛЧП и ИП в июне 2025 года;

Социальные отчисления:

  • по начисленным доходам в июне 2025 года;
  • по полученным доходам за работы (услуги) по договорам ГПХ в июне 2025 года;
  • Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июне 2025 года;

Взносы на ОСМС:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам, физлицам и индивидуальным помощникам по договорам ГПХ в июне 2025 года;
  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП от объекта исчисления взносов за июнь 2025 года;
  • уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за июнь 2025 года.

 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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