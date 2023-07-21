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Законодательство РК

Какую информацию можно получить через публичную кадастровую карту

Правила ведения публичной кадастровой карты утвердили в Казахстане Фото: freepik
Министр цифрового развития приказом от 12 июля 2023 года утвердил "Правила ведения публичной кадастровой карты", сообщает Zakon.kz.

Публичная кадастровая карта (ПКК) – цифровая карта, которая содержит информацию (сведения) из земельного, правового и градостроительного кадастров РК, а также иные сведения государственных органов и организаций в соответствии с законодательством РК.

ПКК предназначена для осуществления передачи пространственных данных из ИС ЕГКН посредством набора сервисов.

Доступ в личный кабинет осуществляется посредством портала idp.egov.kz.

При помощи ПКК заявитель получает доступ в своем личном кабинете к следующим функциям:

  • оформление заявлений на оказание коммерческих услуг по земельно- кадастровым работам (ЗКР);
  • оформление заявления на расчет стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения для первичных и вторичных объектов недвижимости (для физических лиц);
  • получение результатов и просмотр оказанных коммерческих услуг по ЗКР;
  • автоматическое определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, находящегося в черте населенных пунктов (в том числе проектируемого) при наличии базовых ставок и установленных границ населенного пункта;
  • онлайн-оплата за оказание коммерческих услуг по ЗКР с сохранением электронного чека;
  • поиск информации, содержащейся в ПКК, по критериям отбора;
  • скачивание файлов с результатом поиска информации (*.pdf /*.xlsx/ *.docx) для авторизованных пользователей ИС ЕГКН.

Помимо этого на платформе ИС ЕГКН посредством ПКК формируется реестр очередников на получение земельного участка.

Информационный обмен между ПКК и ИС ЕГКН осуществляется посредством следующих веб-сервисов:

  • информационный веб-сервис по определению объектов недвижимости заявителя;
  • веб-сервис по запросу на получение сведений об оплате за оказание услуги;
  • веб-сервис по приему заказа из ПКК в ИС ЕГКН;
  • веб-сервис по получению доплаты за оказание услуги.

Взаимодействие ПКК с информационными системами госорганов осуществляется в контуре Единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) на республиканском уровне посредством шлюза "электронного правительства" (ШЭП).

Доступ к системам для приема и передачи сообщений осуществляется круглосуточно, за исключением технологических перерывов в работе ШЭП, ПКК и ИС ЕГКН.

Проверку целостности наполнения сведений ПКК в онлайн-режиме осуществляет владелец ИС ЕГКН согласно следующим пунктам:

  • ежедневный контроль работы ПКК;
  • выявление причин в случае возникновения ошибок при осуществлении передачи сведений и незамедлительное их устранение.

Управление публичной кадастровой картой

Для управления данными на ПКК созданы следующие функции:

  • приближение к данным по каждому слою системы;
  • создание/редактирование испрашиваемого земельного участка (ЗУ), которое осуществляется после нажатия соответствующего интерфейсного элемента авторизованным пользователем.

Ввод пространственных данных (координат) на карте производится тремя способами:

  • рисование при помощи инструментов "полигон", "линия", "точка" левой кнопкой мыши;
  • внесение координат поворотных точек границ испрашиваемого ЗУ на открывшемся модальном окне;
  • загрузка файла с координатами поворотных точек границ пространственных данных на открывшемся модальном окне.

Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.

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МЦРИАП Законодательство Казахстан
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