Какую информацию можно получить через публичную кадастровую карту

Министр цифрового развития приказом от 12 июля 2023 года утвердил "Правила ведения публичной кадастровой карты", сообщает Zakon.kz.

Публичная кадастровая карта (ПКК) – цифровая карта, которая содержит информацию (сведения) из земельного, правового и градостроительного кадастров РК, а также иные сведения государственных органов и организаций в соответствии с законодательством РК.

ПКК предназначена для осуществления передачи пространственных данных из ИС ЕГКН посредством набора сервисов.

Доступ в личный кабинет осуществляется посредством портала idp.egov.kz.

При помощи ПКК заявитель получает доступ в своем личном кабинете к следующим функциям:

оформление заявлений на оказание коммерческих услуг по земельно- кадастровым работам (ЗКР);

оформление заявления на расчет стоимости объекта недвижимости для целей налогообложения для первичных и вторичных объектов недвижимости (для физических лиц);

получение результатов и просмотр оказанных коммерческих услуг по ЗКР;

автоматическое определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, находящегося в черте населенных пунктов (в том числе проектируемого) при наличии базовых ставок и установленных границ населенного пункта;

онлайн-оплата за оказание коммерческих услуг по ЗКР с сохранением электронного чека;

поиск информации, содержащейся в ПКК, по критериям отбора;

скачивание файлов с результатом поиска информации (*.pdf /*.xlsx/ *.docx) для авторизованных пользователей ИС ЕГКН.

Помимо этого на платформе ИС ЕГКН посредством ПКК формируется реестр очередников на получение земельного участка.

Информационный обмен между ПКК и ИС ЕГКН осуществляется посредством следующих веб-сервисов:

информационный веб-сервис по определению объектов недвижимости заявителя;

веб-сервис по запросу на получение сведений об оплате за оказание услуги;

веб-сервис по приему заказа из ПКК в ИС ЕГКН;

веб-сервис по получению доплаты за оказание услуги.

Взаимодействие ПКК с информационными системами госорганов осуществляется в контуре Единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) на республиканском уровне посредством шлюза "электронного правительства" (ШЭП).

Доступ к системам для приема и передачи сообщений осуществляется круглосуточно, за исключением технологических перерывов в работе ШЭП, ПКК и ИС ЕГКН.

Проверку целостности наполнения сведений ПКК в онлайн-режиме осуществляет владелец ИС ЕГКН согласно следующим пунктам:

ежедневный контроль работы ПКК;

выявление причин в случае возникновения ошибок при осуществлении передачи сведений и незамедлительное их устранение.

Управление публичной кадастровой картой

Для управления данными на ПКК созданы следующие функции:

приближение к данным по каждому слою системы;

создание/редактирование испрашиваемого земельного участка (ЗУ), которое осуществляется после нажатия соответствующего интерфейсного элемента авторизованным пользователем.

Ввод пространственных данных (координат) на карте производится тремя способами:

рисование при помощи инструментов "полигон", "линия", "точка" левой кнопкой мыши;

внесение координат поворотных точек границ испрашиваемого ЗУ на открывшемся модальном окне;

загрузка файла с координатами поворотных точек границ пространственных данных на открывшемся модальном окне.

Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.