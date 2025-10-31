Создание электронных земельно-кадастровых карт: внесены изменения

Приказом министра сельского хозяйства от 22 октября 2025 года внесены изменения в Инструкцию по созданию электронных земельно-кадастровых карт, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что создание электронных земельно-кадастровых карт осуществляется государственной корпорацией "Правительство для граждан" на основании договора, заключаемого с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами.

При создании электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов административно-территориальных единиц составляется план-график, в котором указываются действующие электронные земельно-кадастровые карты учетных кварталов административно-территориальных единиц и вновь созданные административно-территориальные единицы.

При изменении границ административно-территориальных единиц на вновь созданный учетный квартал или учетный квартал, границы которого изменены, создается новая электронная земельно-кадастровая карта.

Периодичность обновления электронных земельно-кадастровых карт:

в городах республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или численность населения более одного миллиона человек, – 4-6 лет ;

; в городах областного значения, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 50 тысяч человек, – 4-6 лет;

в городах районного значения, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть организаций образования и здравоохранения, культурно-просветительных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек – 7-10 лет ;

; поселки, к которым относятся населенные пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек, – 7-10 лет .

. в селах – 7-10 лет.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2025 года.