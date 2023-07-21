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Многодетного автомобилиста жестоко избили пассажиры в Талдыкоргане

Пассажиры жестоко избили автомобилиста в Талдыкоргане Фото: pxhere
Пассажиры жестоко избили водителя автомобиля в Талдыкоргане. Сейчас мужчина находится в реанимации многопрофильной больницы Талдыкоргана с многочисленными переломами, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 20 июля. Мужчина на своем автомобиле Mazda 626 возвращался домой и решил по пути подвезти двух парней. Однако между водителем и пассажирами возник конфликт. Закончилось все дракой, в результате которой автомобилист получил многочисленные травмы.

"На самом деле он работает на заправке и решил забрать этих людей по пути домой, но они его избили. Ему 44 года, нас в семье семеро детей. У него сломаны ребра, челюсть и плечо", – рассказала корреспонденту Zakon.kz дочь потерпевшего Диана Рахимбекова.

Что послужило причиной конфликта, пока не известно. Сейчас мужчина находится в реанимации и не может говорить. Известно, что пассажирами были двое молодых мужчин. Семья потерпевшего обратилась с заявлением в полицию.

В городском департаменте полиции пока никак не прокомментировали происшествие.

В начале июля трое молодых мужчин жестоко избили жителя Павлодара.

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Азат Жумаханов
Талдыкорган
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