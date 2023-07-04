В Павлодаре трое парней избили мужчину
Фото: Zakon.kz
Драка произошла ночью 2 июля. Информацию о конфликте опубликовали очевидцы в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, трое парней избивали мужчину ногами и руками по лицу. Девушка и ее подруга заступились за жертву, но парни сначала отобрали у девушек телефон, а затем вступили в перепалку с их мужьями.
Горожане вызвали патруль.
В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области рассказали, что участников конфликта задержали. Ведется проверка.
Ранее сообщалось, что школьника избили палками в Караганде.
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