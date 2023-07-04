В Павлодаре трое парней избили мужчину

Драка произошла ночью 2 июля. Информацию о конфликте опубликовали очевидцы в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, трое парней избивали мужчину ногами и руками по лицу. Девушка и ее подруга заступились за жертву, но парни сначала отобрали у девушек телефон, а затем вступили в перепалку с их мужьями.

Горожане вызвали патруль.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области рассказали, что участников конфликта задержали. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что школьника избили палками в Караганде.

