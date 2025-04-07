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Происшествия

Агрессивный подросток жестоко избил 86-летнего дедушку на остановке в Талдыкоргане

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 18:51 Фото: Zakon.kz
В Сети 7 апреля распространяется информация о том, что подросток жестоко избил 86-летнего пенсионера на автобусной остановке в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Утверждается, что подростку 15 лет и он занимается боксом. Отмечается, что дедушка сделал замечание подросткам, которые целовались, что не понравилось парню. Он стал наносить удары пожилому человеку. 

"У аташки перелом позвоночника, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы по телу", – говорится в сообщении.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции области Жетысу. 

"По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя", – рассказали в полиции. 

Также там сообщили, что к административной ответственности привлечен законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

"Подросток поставлен на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкоргана внесено соответствующее представление", – заключили в ДП. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Темиртау группа подростков, зайдя в квартиру пожилого мужчины, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору". Позже стало известно, что этих подростков избили другие несовершеннолетние.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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