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Стало известно, кто временно возглавил ДЧС Шымкента и Жетысуской области после задержаний Антикора

Стало известно, кто временно возглавил ДЧС Шымкента и Жетысуской области после задержаний Антикора Фото: gov.kz
Жанибек Каримбаев и Игорь Жуков стали исполняющими обязанности начальников Департаментов по чрезвычайным ситуациям Шымкента и Жетысуской области. Об этом Zakon.kz 21 июля 2023 года рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.

Согласно приказам министра по ЧС:

  • на время отсутствия начальника ДЧС Шымкента (Мадияра Жаксибаева. – Прим. ред.) исполнение обязанностей начальника возложено на замначальника Каримбаева Жанибека Турлыбековича;
  • на время отсутствия начальника ДЧС Жетысуской области (Бауыржана Избасарова. – Прим. ред.) исполнение обязанностей начальника возложено на замначальника Жукова Игоря Евгеньевича.

Ранее сообщалось, что и. о. председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана стал Дмитрий Титов, который является заместителем председателя данного комитета Нурболата Дербисова.

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Главу комитета и руководителей департаментов МЧС подозревают в получении взяток до 4 млн тенге

20 июля 2023 года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальников ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области. Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

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