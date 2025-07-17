Стало известно, кто возглавил ДЧС Алматы
Фото: gov.kz
Новым руководителем Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы стал Дамир Ермагамбетов, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области.
В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году – Кокшетауский технический институт АЧС РК.
В правоохранительных органах работает с сентября 1995 года. Перед прибытием в город Алматы занимал должность начальника ДЧС Костанайской области.
За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами "Айбын" ІІ и І степени.
10 июля 2025 года стало известно, что Нурлан Атыгаев покинул пост главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.
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