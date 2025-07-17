Стало известно, кто возглавил ДЧС Алматы

Новым руководителем Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы стал Дамир Ермагамбетов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году – Кокшетауский технический институт АЧС РК.

В правоохранительных органах работает с сентября 1995 года. Перед прибытием в город Алматы занимал должность начальника ДЧС Костанайской области.

За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами "Айбын" ІІ и І степени.

10 июля 2025 года стало известно, что Нурлан Атыгаев покинул пост главы Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.