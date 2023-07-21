Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какая погода будет в Алматы, Астане и Шымкенте в выходные

Погода в Алматы, Астане, Шымкенте 22-24 июля 2023 года Фото: pixabay
Синоптики "Казгидромета" 21 июля опубликовали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на период с 22 по 24 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в Астане:

  • 22 июля ожидается переменная облачность, в первой половине ночи – дождь и гроза. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
  • 23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 24 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

В Алматы 22 июля прогнозируют переменную облачность, без осадков, с северо-восточным ветром силой 2-7 м/с. Ночью в южном мегаполисе будет +21+23°С. Днем, предупреждают синоптики, в Алматы снова ожидается сильная жара: +33+35°С.

23-24 июля в Алматы будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный силой 3-8 м/с. Ночью +23+25°С, днем сильная жара +34+36°С.

Жаркая погода сохранится и в Шымкенте:

  • 22 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Ночью +20+22°С, днем +36+38°С.
  • 23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Ночью +20+22°С, днем +36+37°С.
  • 24 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

Ранее синоптики сообщили, что 22-24 июля в Казахстане ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.

Читайте также

Буря обрушилась на Алматы

Православные Казахстана празднуют день явления чудотворной иконы

Айсулу Омарова
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления