Какая погода будет в Алматы, Астане и Шымкенте в выходные

Синоптики "Казгидромета" 21 июля опубликовали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на период с 22 по 24 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в Астане:

22 июля ожидается переменная облачность, в первой половине ночи – дождь и гроза . Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +27+29°С. 23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

24 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

В Алматы 22 июля прогнозируют переменную облачность, без осадков, с северо-восточным ветром силой 2-7 м/с. Ночью в южном мегаполисе будет +21+23°С. Днем, предупреждают синоптики, в Алматы снова ожидается сильная жара: +33+35°С.

23-24 июля в Алматы будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный силой 3-8 м/с. Ночью +23+25°С, днем сильная жара +34+36°С.

Жаркая погода сохранится и в Шымкенте:

22 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Ночью +20+22°С, днем +36+38°С.



23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Ночью +20+22°С, днем +36+37°С.

24 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

Ранее синоптики сообщили, что 22-24 июля в Казахстане ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.