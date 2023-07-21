Закон об онлайн-платформах и рекламе: что должны знать пользователи соцсетей

Глава государства 10 июля подписал вызвавший большой резонанс в обществе закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который впервые в Казахстане будет регулировать информацию, распространяемую в социальных сетях. О том, как это будет происходить, Zakon.kz рассказали специалисты.

За комментариями мы обратились в Центр судебной системы и правоохранительных органов Института парламентаризма.

Что регулирует закон

Закон регулирует сферу деятельности многочисленных онлайн-платформ, именуемых в обществе социальными сетями, которые функционируют на территории страны, а также производство, размещение и распространение онлайн-рекламы.

Вводятся такие новые для казахстанского законодательства понятия, как "онлайн-платформа", "онлайн-реклама", "пользователь онлайн-платформы", "ложная информация", "собственник онлайн-платформы", "контент на онлайн-платформе", "распространитель онлайн-рекламы" и ряд других.

Одним из важных новшеств закона является обязательство онлайн-платформ переводить свой интерфейс на казахский язык, а также предусматриваются вопросы защиты персональных данных, подачи жалоб пользователями, модерации контента на онлайн-платформах, права и обязанности пользователей соцсетей и инфлюенсеров (блогеров).

Отдельный блок закона регулирует вопросы онлайн-рекламы.

Как пояснили специалисты, понятия "онлайн-платформа" и "пользователь онлайн-платформы" уже были закреплены в законе "Об информатизации" в ноябре 2022 года, однако в новом законе понятие "онлайн-платформа" несколько изменено.

"С точки зрения обычного пользователя онлайн-платформ интерес, на наш взгляд, представляют такие новеллы закона, как "инфлюенсер (блогер)", "ложная информация" и "противоправный контент", права и обязанности пользователей, ответственность за размещение ложной информации на онлайн-платформе", – отметили юристы.

Под инфлюенсером (блогером) в законе понимается пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию в целях предпринимательства.

К таким блогерам закон причисляет только тех, кто зарегистрировался и предоставил свои персональные данные на онлайн-платформе, а также занимается предпринимательской деятельностью, то есть зарабатывает деньги, публикуя платные посты на онлайн-платформе.

Обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице, позволят государству отслеживать доходы блогеров и соответственно обязать их выплачивать налоги со своих заработках в соцсетях.

Ложная информация

Еще один важный вопрос – в законе дано определение ложной информации и противоправного контента, за распространение которого предусмотрена административная ответственность распространение, а также обязанность его удалять.

Для этого в Кодекс РК об административных правонарушениях было внесено дополнение в виде статьи 456-2 "Размещение, распространение ложной информации".

Она устанавливает административную ответственность за размещение и распространение ложной информации. Для пользователей соцсетей (как физических, так и юридических лиц) штраф составляет от 20 до 100 МРП (от 69 000 до 345 000 тенге), для блогеров – от 30 до 100 МРП.

Как отметили специалисты центра, административная ответственность за эти действия наступает, если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. При этом в Уголовном кодексе остается статья 274, предусматривающая уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации.

"Отличие заключается в том, есть ли прямой умысел в действиях, то есть осознает ли пользователь соцсетей или блогер, что распространяемая им информация является ложной. Если он достоверно не знает о правдивости или ложности распространяемой информации, состава уголовного преступления в его действиях не будет", – пояснили специалисты.

К противоправному контенту закон относит следующее: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, способствующие нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность страны, информация, раскрывающая государственные секреты, а также охраняемая законом тайна или запрещенная законами РК.

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Согласно Конституции РК, не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия.

"Как видим, закон воспроизводит нормы Конституции в части определения противоправного контента. Кроме того, "идеи, способствующие нарушению межнационального и межконфессионального согласия", соотносятся с нормой Конституции о неконституционности любых действий, способных нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие", – отметили юристы.

Также они заметили, что состав противоправного контента частично совпадает с контентом, который запрещен или является основанием для приостановления выпуска средства массовой информации по Закону РК "О средствах массовой информации".

"Теперь каждый пользователь онлайн-платформы должен помнить о правовых последствиях публикации и распространения противоправного контента", – подчеркнули специалисты Центра судебной системы и правоохранительных органов Института парламентаризма.

Так, сопутствующим законом в статью 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и в статью 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации" внесены дополнения в части использования при совершении данных уголовных правонарушений, помимо средств массовой информации и телекоммуникационных сетей, также "онлайн-платформ".

Также отметим, что помимо вышеизложенного, в состав противоправного контента входят охраняемая законом тайна и иная информация, запрещенная законами.

Например, к охраняемой законом тайне относятся: страховая, банковская, налоговая, адвокатская, коммерческая, личная и семейная тайна, тайна медицинского работника, тайна усыновления (удочерения), персональные данные, государственные секреты и другие тайны.

Закон также закрепляет за пользователем следующие важные права:

право обратиться к собственнику онлайн-платформы с требованием об удалении ложной информации;

право подавать жалобу собственнику онлайн-платформы на контент, интерфейс, других пользователей, действия онлайн-платформы.

Приостановление, прекращение размещения и распространения противоправного контента осуществляется в соответствии со статьей 41-1 закона "О связи".

При этом юристы заключили, что принятый закон на практике выявит его эффективность или недочеты, которые будут учтены при дальнейшем совершенствовании законодательства об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.