Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем за тысячи лет

Гэвин Шмидт из Института космических исследований имени Годдарда предупредил о вероятности нового температурного максимума, поскольку жара "испепеляет" значительную часть планеты, сообщает Zakon.kz.

Июль, вероятно, станет самым жарким месяцем на Земле за последние сотни, если не тысячи лет. Об этом заявил директор Института космических исследований имени Годдарда NASA Гэвин Шмидт, сообщает The Guardian.

Шмидт сделал это заявление во время встречи в вашингтонской штаб-квартире NASA, на которой присутствовали эксперты по климату и другие руководители, включая администратора NASA Билла Нельсона и главного ученого и старшего советника по климату Кейт Кельвин.



Встреча состоялась летом, когда климатический кризис проявился в полной мере. Смертоносные наводнения обрушились на Новую Англию. Дым от канадских лесных пожаров достиг городов США. Десятки миллионов людей попали под действие предупреждений о жаре, а в южных и западных районах США были побиты температурные рекорды.

Хотя эти изменения могут показаться шокирующими, они "не являются сюрпризом" для ученых, добавил Шмидт.

"На протяжении последних четырех десятилетий наблюдается десятилетний рост температуры". Гэвин Шмидт

Согласно данным анализа глобальной температуры, проведенного агентством NASA, на прошлой неделе на Земле наблюдался самый жаркий июль за всю историю наблюдений.



По словам Шмидта, вся эта жара "безусловно, увеличивает шансы" на то, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. По его расчетам, вероятность установления рекорда в этом году составляет 50%, в то время как по другим моделям она достигает 80%.

Ученые предполагают, что 2024 год будет еще более жарким, чем 2023, поскольку погодная модель Эль-Ниньо, известная своей склонностью к повышению глобальных температур, скорее всего, достигнет своего пика к концу этого года.

По словам Шмидта, последний крупный Эль-Ниньо, наблюдавшийся с 2014 по 2016 год, привел к тому, что каждый из этих лет последовательно побил глобальный температурный рекорд, а 2016 год в настоящее время является самым жарким за всю историю наблюдений на Земле.

Эксперты на встрече выразили тревогу по поводу происходящих на Земле изменений и заявили, что они напрямую связаны с выбросами парниковых газов, хотя и не назвали источник большинства этих выбросов: ископаемое топливо.

"Из научных данных мы знаем, что деятельность человека и, главным образом, выбросы парниковых газов неизбежно вызывают потепление, которое мы наблюдаем на нашей планете. Это оказывает влияние на людей и экосистемы по всему миру". Кейт Кельвин

Руководители агентства рассказали о многочисленных климатических инициативах, которые, по их словам, могут помочь правительствам лучше смягчить климатический кризис и подготовиться к его последствиям.