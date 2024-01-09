2024 год может стать самым жарким в истории

Ученые предупредили о рекордной жаре в наступившем 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых, 2023-й стал самым жарким в истории наблюдений. Однако 2024 год может побить все рекорды.

"Повышение температуры будет связано с явлением Эль-Ниньо. Это потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана", – отмечают специалисты.

Как отмечено в публикации РБК, одним из последствий Эль-Ниньо в 2023 году стала засушливая погода в Центральной Америке, которая привела к тому, что пересохло ключевое озеро, питающее Панамский канал, – Гатун.

В итоге уровень воды в канале упал, а его пропускная способность серьезно снизилась.

Метеоролог Петтери Таалас, который возглавляет Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), подчеркивает, что 2024-й будет "еще теплее", чем его предшественник. Кроме того, добавляет, что экстремальные явления, такие как засухи или наводнения, будут усиливаться.

Ранее сообщалось, что 2023 год признали самым жарким за восемь десятилетий.

Такой рост температуры по всему миру опасно приближает планету к необратимым изменениям климата, о которых ученые предупреждают уже несколько лет. Дальнейшее потепление приведет к еще большему количеству аномальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи, наводнения и лесные пожары.

Кроме аномальной жары, землян ждет волна магнитных бурь. В 2024 году Солнце достигнет пика своей активности. По словам российского ученого Сергея Богачёва, это вызовет на Земле частые магнитные бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц.