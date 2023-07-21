Курсы валют на выходные дни: 22 и 23 июля

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 444,88 тенге, поднявшись на 0,90 тенге тенге, передает Zakon.kz.

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