Курсы валют на выходные дни: 22 и 23 июля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 444,88 тенге, поднявшись на 0,90 тенге тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил напротив снизился и составил 495,62 тенге (-2,38)
Средневзвешенный курс российского рубля подрос до 4,92 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,92 тенге (+0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449 тенге, евро – по 495-499,5 тенге, российские рубли – по 4,79-5,01 тенге.
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