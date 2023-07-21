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Движение на одном из столичных перекрестков перекроют до 6 августа

перекрытие дороги из-за ремонта Фото: Zakon.kz
В Астане на 17 дней перекроют перекресток дорог. Как рассказали в пресс-службе акимата, на пересечении улиц Обаган и Кенгир приступят к строительству инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.
"По согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по строительству инженерных сетей на пересечении улиц Обаган и Кенгир. В связи с этим с 24 июля по 6 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке".Пресс-служба акимата Астаны

Власти города просят жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Ранее стало известно, что в Алматы на проезжей части уберут автобусные карманы.

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