Движение на одном из столичных перекрестков перекроют до 6 августа

Фото: Zakon.kz

В Астане на 17 дней перекроют перекресток дорог. Как рассказали в пресс-службе акимата, на пересечении улиц Обаган и Кенгир приступят к строительству инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.

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