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Жара до +40 ожидается в Казахстане в субботу

прогноз погоды Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны на 22 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане в первой половине ночи ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+37. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы днем сильная жара +35. Ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35+37. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Абайской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, западный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Улытауской области сохраняется сильная жара +35. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+38. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +36. Ожидается высокая пожарная опасность. на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +36. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, ночью на юго-востоке области, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +38+40. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара +37. 22 июля на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара +35+37. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на большей части, днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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Елена Беляева
Казгидромет Астана Казахстан
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