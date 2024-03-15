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Туман, метель и пыльная буря ожидаются в Казахстане в субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 20:02 Фото: pixabay
В Астане и 11 областях страны на 16 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается восточный, юго-восточный ветер 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в северной половине Карагандинской области ожидается низовая метель, на юге области – туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области – туман. Днем на севере, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Кокшетау днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Улытауской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

На западе Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На северо-востоке области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем на юге, востоке, в центре области временами 23-28 м/с. В Актау днем ожидается временами сильный дождь. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, днем – гололед. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

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