Карагандинский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена тигрятам

Администрация Карагандинского зоопарка объявила конкурс, чтобы выбрать имена недавно родившимся тигрятам, сообщает Zakon.kz.

По условиям конкурса, имена нужно публиковать в комментариях под постом в Instagran. Между тем, человеческие имена не допускаются.

"Карагандинский зоопарк объявляет конкурс на лучшие имена тигрятам - мальчику и девочке. (...) Итоги конкурса объявим 29 июля", – говорится в сообщении.





Ранее администрация Карагандинского зоопарка рассказала о пополнении в семье тигров, которое произошло впервые за 15 лет.

