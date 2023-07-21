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Карагандинский зоопарк объявил конкурс на лучшие имена тигрятам

выбор имен тигрятам Фото: скриншот видео
Администрация Карагандинского зоопарка объявила конкурс, чтобы выбрать имена недавно родившимся тигрятам, сообщает Zakon.kz.

По условиям конкурса, имена нужно публиковать в комментариях под постом в Instagran. Между тем, человеческие имена не допускаются.

"Карагандинский зоопарк объявляет конкурс на лучшие имена тигрятам - мальчику и девочке. (...) Итоги конкурса объявим 29 июля", – говорится в сообщении.


Ранее администрация Карагандинского зоопарка рассказала о пополнении в семье тигров, которое произошло впервые за 15 лет.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
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