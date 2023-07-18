Впервые за 15 лет в Карагандинском зоопарке родились тигрята

Фото: unsplash

Администрация Карагандинского зоопарка рассказала о пополнении в семье тигров, которое произошло впервые за 15 лет, сообщает Zakon.kz.

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