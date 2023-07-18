Впервые за 15 лет в Карагандинском зоопарке родились тигрята
Фото: unsplash
Администрация Карагандинского зоопарка рассказала о пополнении в семье тигров, которое произошло впервые за 15 лет, сообщает Zakon.kz.
Отличной новостью они поделились в Instagram.
"Уважаемые посетители! У нас для вас отличная новость! В семье тигров пополнение! Еще в июне у пары Батыра и Мии появились на свет двое тигрят".Администрация Карагандинского зоопарка
Как отмечается, малыши здоровы, активны и находятся возле мамы.
"За последние более чем 15 лет это первый приплод у тигров в Карагандинском зоопарке".Администрация Карагандинского зоопарка
15 июля 2023 года снежного барса, найденного в горах Алматинской области и выхоженного сотрудниками Алматинского зоопарка, выпустили на волю. Об этом рассказали сотрудники зоопарка Алматы.
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