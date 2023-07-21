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Законодательство РК

В Кокшетау во дворе школы нашли повешенную девушку

авто Фото: Zakon.kz
На территории 16-ой средней школы Кокшетау было найдено тело 19-летней девушки, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, умершая не являлась сотрудницей школы. Она работала в одном из магазинов города.

"Девушка была повешена. На место выезжала следственно-оперативная группа УП Кокшетау. Начато досудебное производство по ч. 1 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначена экспертиза, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Ранее, в мае, студентка колледжа в Кокшетау покончила с собой из-за плохой оценки.

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Елена Беляева
Акмолинская область Кокшетау
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