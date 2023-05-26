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Студентка колледжа в Кокшетау покончила с собой из-за плохой оценки

Студентка колледжа в Кокшетау покончила с собой из-за плохой оценки Фото: freepik
18-летняя студентка педагогического колледжа Кокшетау покончила жизнь самоубийством, получив тройку по английскому языку, сообщает Zakon.kz.

Оценка по профильному предмету должна была пойти в диплом, что девушка посчитала несправедливым. О том, что ее недооценили, она написала в предсмертной записке, передает КТК.

Повешенную нашла в сарае около дома ее младшая сестра. Девочка перерезала веревку и спустила тело на землю, но было поздно.

Родные считают, что их дочь просто довели и просят проверить, насколько этичны были педагоги с дочерью.

"Пусть они ответят за то, что довели мою девочку до такого. Это ужас просто. За что умерла? За какую-то оценку, которую пожалели? Неужели они так сильно ненавидели мою дочь? Пусть накажут всех, мы этого не оставим". Мать Айгуль Ахметжанова

В колледже говорят, конфликтов со студенткой прежде не было. А тройку даже дали исправить. Аяулым была согласна, но в итоге шансом почему-то не воспользовалась.

"Была возможность пересдать, я попросила прийти 23 мая, на следующий день, к двум часам. Когда мы подошли к столу, и я уже хотела отдать, она у меня спросила: "Это тот же самый, что и вчера, тест?" Я говорю: "Нет, это уже другой вариант текста", потому что я предупреждала, что он будет другой. Тогда она сказала, что я его сдавать не буду. Я сказала: "Ну хорошо". Что я еще могу сказать? Педагог Динара Жусупова

Начато досудебное производство по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (доведение до самоубийства).

Расследование уголовного дела продолжается.

О служебной проверке в колледже пока не сообщается.

9 мая также в Кокшетау девочка-подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа.

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Айсулу Омарова
Акмолинская область Кокшетау
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