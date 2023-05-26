Студентка колледжа в Кокшетау покончила с собой из-за плохой оценки
Оценка по профильному предмету должна была пойти в диплом, что девушка посчитала несправедливым. О том, что ее недооценили, она написала в предсмертной записке, передает КТК.
Повешенную нашла в сарае около дома ее младшая сестра. Девочка перерезала веревку и спустила тело на землю, но было поздно.
Родные считают, что их дочь просто довели и просят проверить, насколько этичны были педагоги с дочерью.
"Пусть они ответят за то, что довели мою девочку до такого. Это ужас просто. За что умерла? За какую-то оценку, которую пожалели? Неужели они так сильно ненавидели мою дочь? Пусть накажут всех, мы этого не оставим". Мать Айгуль Ахметжанова
В колледже говорят, конфликтов со студенткой прежде не было. А тройку даже дали исправить. Аяулым была согласна, но в итоге шансом почему-то не воспользовалась.
"Была возможность пересдать, я попросила прийти 23 мая, на следующий день, к двум часам. Когда мы подошли к столу, и я уже хотела отдать, она у меня спросила: "Это тот же самый, что и вчера, тест?" Я говорю: "Нет, это уже другой вариант текста", потому что я предупреждала, что он будет другой. Тогда она сказала, что я его сдавать не буду. Я сказала: "Ну хорошо". Что я еще могу сказать? Педагог Динара Жусупова
Начато досудебное производство по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (доведение до самоубийства).
Расследование уголовного дела продолжается.
О служебной проверке в колледже пока не сообщается.
9 мая также в Кокшетау девочка-подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа.