В Талдыкоргане из-за несостоявшегося тендера массово гибнут растения

Общественники Талдыкоргана заявили о том, что чиновники не организовали должного полива в летний период, из-за чего в городе массово гибнут зеленые насаждения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, на набережной реки Каратал высохли деревья, газоны и цветники. Общественники говорят, в других местах отдыха ситуация ничем не лучше.

"Это по всему городу так. Это не только эта новая набережная, которую мы снимаем. Это везде! В любой части города, любые скверы у нас в таком плохом состояние. В соцсетях каждый день практически пишут люди, постоянно. Но, к сожалению, нет таких людей, которые могли бы вообще говорить – выйти прям на камеру. Наверное, потому что здесь, в этом микрорайоне, живут большинство – это госслужащие". Общественник Кайрат Абдрахман

Государственных служащих общественники винят не только в молчании, но и в бездействии. Именно отсутствие должного ухода привело к гибели насаждений. Активисты недоумевают, как в регионе, имеющем обильные водные ресурсы, не обеспечили надлежащий полив.

"Наша область неспроста носит название Жетысу. В отличие от других регионов, у нас воды во много раз больше. Вот даже, к примеру, отсюда до реки Каратал 10 метров. Неужели нельзя из реки взять воду и обеспечить полив? Ведь можно же. О чем вообще думают наши чиновники?" Общественник Адиль Бейсембаев

Чиновники говорят: всему виной несостоявшийся конкурс. Город некому было обслуживать – и потому деревья остались без ухода. Но совсем недавно в акимате все же смогли выбрать компанию, которая обеспечит полив.

"Первый конкурс не состоялся на основании камерального контроля, в связи с чем объявлен повторный конкурс. Заключен договор с подрядной организацией ТОО "Зара Гранд". Сумма составляет 185 млн тенге. В рамках него будут вестись работы по покосу травы, поливу зеленых насаждений, обслуживанию памятников, покраске лавочек и другие". Пресс-секретарь акима г. Талдыкоргана Олжас Курмашев

Погибшие деревья в акимате обещают компенсировать за счет высадки новых. Работы собираются провести этой осенью.

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