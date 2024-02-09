Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области

гибель лошадей Фото: скриншот видео
Жители села Торткуль в Бухаржырауском районе Карагандинской области заявили, что не могут убедить чиновников в серьезности массовой гибели лошадей. Скот мучительно умирает от гнойных болячек, которые начинаются с ног и распространяются по всему телу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Патриот", эксперты не смогли определить, какая именно инфекция губит животных.

"Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер "гуляет" этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание". Глава крестьянского хозяйства Мадениет Жумадильда

По его словам, местный скот пасется со скотом из села Умуткер, так как у них общее поля для выпаса.

"Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка. Там подтвердилось заболевание "лимфангит", и сельчанам выплатили компенсацию. Подозреваем, что чиновники просто не хотят платить нам компенсацию за падеж скота, поэтому говорят, что это какая-то иная инфекция. Но мы же видим симптомы – гнойный многоочаговый дерматит начинается с ног и поднимается по всему телу до головы. И лошадь погибает", – рассказал глава крестьянского хозяйства.

Между тем специалисты госпредприятия "Ветеринарная станция Бухаржырауского района" заявили, что лимфангит не подтвердился.

"Знаем про гибель лошадей в селе Торткуль. Понимаем, что есть убытки, гибнут лошади. Брали анализы дважды, но инфекционный лимфангит не подтвердился. Ну и что, что скот из села Төрткөл пасется со скотом из Умуткер. Это не является единственным критерием, чтобы заявлять об одинаковом диагнозе. На днях были взяты повторно пробы, они отправлены снова в ветлабораторию и в научно-исследовательский институт. Теперь ждем результат", – заявили на ветеринарной станции.

Кроме того, издание рекомендует проверять ветсправку при покупке конины и кумыса, так как "не исключено, что кто-то из сельчан решит быстро продать мясо больного скота, чтобы получить хоть какую-то денежную прибыль".


Ранее сообщалось, что сотни голов крупного рогатого скота пали в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Эксперты заявляли, что причиной стал отстрел сайгаков, который начался в регионе за месяц до инцидента.

Читайте также

алкоголизм у школьных охранников
Охранники с алкозависимостью и проблемами с законом работали в школах Кокшетау
Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали
Взрыв газа произошел в магазине в Ленгере, два человека пострадали
Елена Беляева
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Эксперты высказались о законности строительства в мкр. Тау-Самал
Эксперты высказались о законности строительства в мкр. Тау-Самал в Алматы
Задержание чиновника прямо на совещании прокомментировал Антикор
Антикор прокомментировал задержание чиновника на совещании в Шымкенте
Очень сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев 9 февраля
Очень сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев 9 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: