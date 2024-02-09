Лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области

Жители села Торткуль в Бухаржырауском районе Карагандинской области заявили, что не могут убедить чиновников в серьезности массовой гибели лошадей. Скот мучительно умирает от гнойных болячек, которые начинаются с ног и распространяются по всему телу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Патриот", эксперты не смогли определить, какая именно инфекция губит животных.

"Приезжала комиссия. Брала анализы, которые показали, что лошади заражены неизвестной инфекцией. Версию о заболевании лимфангитом они исключили. Хотя мы считаем, что это именно лимфангит. Почему? Потому что с мая прошлого года в соседнем селе Умуткер "гуляет" этот лимфангит. Это тяжелое хроническое заболевание". Глава крестьянского хозяйства Мадениет Жумадильда

По его словам, местный скот пасется со скотом из села Умуткер, так как у них общее поля для выпаса.

"Вероятно, лошади из нашего села заразились от лошадей из соседнего поселка. Там подтвердилось заболевание "лимфангит", и сельчанам выплатили компенсацию. Подозреваем, что чиновники просто не хотят платить нам компенсацию за падеж скота, поэтому говорят, что это какая-то иная инфекция. Но мы же видим симптомы – гнойный многоочаговый дерматит начинается с ног и поднимается по всему телу до головы. И лошадь погибает", – рассказал глава крестьянского хозяйства.

Между тем специалисты госпредприятия "Ветеринарная станция Бухаржырауского района" заявили, что лимфангит не подтвердился.

"Знаем про гибель лошадей в селе Торткуль. Понимаем, что есть убытки, гибнут лошади. Брали анализы дважды, но инфекционный лимфангит не подтвердился. Ну и что, что скот из села Төрткөл пасется со скотом из Умуткер. Это не является единственным критерием, чтобы заявлять об одинаковом диагнозе. На днях были взяты повторно пробы, они отправлены снова в ветлабораторию и в научно-исследовательский институт. Теперь ждем результат", – заявили на ветеринарной станции.

Кроме того, издание рекомендует проверять ветсправку при покупке конины и кумыса, так как "не исключено, что кто-то из сельчан решит быстро продать мясо больного скота, чтобы получить хоть какую-то денежную прибыль".





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