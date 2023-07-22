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В Семее обсуждают состояние пожилых людей из городского дома престарелых

дом престарелых Фото: Egov.press
В соцсетях распространяются фотографии истощенных пожилых людей из дома престарелых города Семей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, на фото также можно рассмотреть еду, которую дают постояльцам учреждения. В тарелках – разваренные овощи без мяса. В одной из них все-таки есть что-то, похожее на колбасу бледно-розового цвета.

Отмечается, что акимат Абайской области инициировал проверку Дома престарелых и уже озвучил ряд подробностей.

"Касательно состояния отдельных подопечных, которые были освещены в средствах массовой информации и социальных сетях, следует пояснить, что данные услугополучатели находится в паллиативной группе, то есть отделение подопечных с тяжелыми заболеваниями. (...) Вместе тем, визуальный осмотр показал отсутствие пролежни, что свидетельствует об обслуживании и уборки согласно нормативным правилам", – говорится на официальном сайте акимата.

По предварительным данным, состояние здоровья пациентов и потеря веса связаны с протекающими сложными заболеваниями, такими как рак желудка второй стадии, рак правой молочной железы. Многие получали химиотерапию и лучевую терапию. Ряд пожилых людей страдают от сосудистой деменции, прогрессирующей дисциркуляторной энцефалопатии третьей стадии, от последствий перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК.) и др.

Ранее сообщалось, как дома престарелых будут распоряжаться пенсиями своих подопечных.

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