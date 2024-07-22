В Хорватии мужчина убил пять человек в доме престарелых
Фото: Twitter/MUP-RH
В хорватском городе Дарувар мужчина ворвался в дом престарелых и открыл стрельбу. Погибли пять человек, множество ранены, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась на сайте Хорватского радио и телевидения (HRT).
"По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Затем стрелявший убежал, но вскоре полиция поймала его около ресторана.
В полиции заявили, что не могут сообщить подробности, поскольку расследование продолжается.
Ранее в результате стрельбы в одном из спортзалов в городе Александрии американского штата Вирджиния погибли два человека.
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