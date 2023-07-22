Полторы недели тушат мусорный полигон в Кокшетау

Больше недели не могут потушить полигон твердо-бытовых отходов близ Кокшетау. Аким города просит задыхающихся от дыма жителей "потерпеть", сообщает Zakon.kz.

Жители микрорайона Сарыарка города Кокшетау жалуются на дым от горящего мусорного полигона во время встречи с акимом. Он, в свою очередь, попросил жителей "потерпеть" до полной ликвидации пожара на свалке ТБО, пишет 716.kz.

"Я бы не сказал, что прям такой сильный запах, дым согласен. Я по три раза бываю за день на полигоне, поэтому с дымом надо потерпеть, тем более что он на вас за эти дни дул всего несколько раз. Дует все время в сторону Омска, на Щучинск. Я понимаю, жаловались бы жители второго Кокшетау, они там рядом в зону действия попадают, но и то всегда мимо дует. В основном дует на Омск, между "Бирликом" и вторым Кокшетау. Поэтому здесь надо потерпеть. Потерпите, мы нейтрализуем этот пожар". Бауржан Гайса, аким Кокшетау

Как отметил аким Кокшетау, горит полигон ТБО уже девять дней. Площадь возгорания сократилась с трех гектаров до одного. В тушение вложено много "сил и средств", отметил аким Гайса.

Мусор на полигоне бытовых отходов Кокшетау загорелся 12 июля. На следующий день сотрудники ДЧС сообщили о сотне пожарных, задействованных в тушении пожара.