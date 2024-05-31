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Два крупных пожара на мусорных полигонах тушат в ЗКО

пожар разгорелся на мусорных полигонах в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 22:10 Фото: pixabay
31 мая стало известно, что в ЗКО разгорелись два крупных пожара на полигонах твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района, где площадь составляет примерно 300 кв. м.

"Второй факт – в городе Уральск предварительная площадь пожара – 2 га. Огнеборцы работают по третьему рангу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в селе Павлова Костанайской области на территории частного жилого дома вспыхнул сеновал.

Елена Беляева
МЧС РК Западно-Казахстанская область Пожар 2024 год
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