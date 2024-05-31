Два крупных пожара на мусорных полигонах тушат в ЗКО

31 мая стало известно, что в ЗКО разгорелись два крупных пожара на полигонах твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района, где площадь составляет примерно 300 кв. м.

"Второй факт – в городе Уральск предварительная площадь пожара – 2 га. Огнеборцы работают по третьему рангу", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в селе Павлова Костанайской области на территории частного жилого дома вспыхнул сеновал.

