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Партию зеленых переименовали

Партию зеленых переименовали Фото: Instagram/baytaq_partiyasy
На III внеочередном съезде политсоветом Казахстанской партии зеленых принята резолюция съезда, сообщает Zakon.kz.

21 июля состоялся III внеочередной съезд Казахстанской партии зеленых, который был инициирован Политическом советом партии. В нем приняли участие представители всех 20 регионов, зарегистрированных в Казахстане.

Из выдвинутых на областных конференциях 80-ти делегатов в рабочей конференции приняли участие 61, которые представляют все регионы страны.

В ходе съезда обсудили ряд вопросов и приняли решения, которые закрепили в резолюции.

"В резолюции говорится об изменении названия – Партия зеленых Казахстана. Местоположение партии будет находиться в Алматы. Кроме этого, в устав партии внесли изменения, касающиеся коллективного способа управления с четырьмя сопредседателями".

В партии обновили состав Политсовета, а также избрали новый состав Контрольно-ревизионной комиссии.

Отмечается, что партия намерена утвердить план действий по финансовому учету, поддержке и развитию региональных организаций и других вопросов.

В партии также создадут Консультационный совет при Политсовете с включением представителей всех 20 регионов Казахстана.

На съезде также решили утвердить ряд мер, направленных на выполнение поручений президента и реализацию законных прав казахстанцев.

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