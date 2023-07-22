Казахстанские молодые стрелки завоевали "золото" ЧМ-2023 с мировым рекордом

На чемпионате мира среди юниоров по стрельбе, который в эти дни проходит в Чханвоне (Южная Корея), копилка сборной Казахстана пополнилась еще 4-мя медалями. Особо ценной среди них стала медаль высшей пробы, заработанная нашими девушками в командных состязаниях, сообщает Zakon.kz.

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В стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с 10 метров казахстанская команда девушек не имела себе равных, обыграв в финале представителей Украины. Звание чемпионов мира заработали сестры Зухра и Фатима Ирназаровы, а также Александра Садуакасова, защищавшие честь страны. Казахстанское трио стрелков установило мировой рекорд среди взрослых в этом упражнении (1686 очков).





Фото: Instagram/drs_kz

Украинское трио стрелков стало лучшим среди юниоров, обыграв в свою очередь казахстанских ребят. В составе нашей сборной выступили Асадбек Назиркульев, Илья Зотеев и Даниил Яковенко.





Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанская спортсменка Фатима Ирназарова к своему "золоту" прибавила "серебро" ЧМ-2023 в одиночных состязаниях, став второй в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени. Она проиграла в финале украинке Маргарите Таркани – 6:4. Однако стоит отметить, что 572 очка, набранные Фатимой в отборочном турнире, являются мировым рекордом среди юниоров.





Фото: Instagram/drs_kz

Еще одна наша соотечественница, Александра Садуакасова, в поединке за бронзовую медаль уступила украинке Алине Ткалик. А Никита Чирюкин завоевал серебряную медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров (572 очка). Казахстанец уступил только хозяину соревнований Сук Джин Хун (578 очков).

Таким образом, казахстанские юниоры к данному часу заработали 6 медалей на ЧМ-2023 в Южной Корее. На старте "золотом" отметился Никита Чирюкин, а Арина Алтухова отличилась серебряной наградой.

