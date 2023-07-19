Казахстанец Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе

Казахстанский спортсмен Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе среди юниоров, завоевав золотую медаль для национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Дирекции по развитию спорта 19 июля, участник национальной сборной по стрельбе Никита Чирюкин одержал победу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Чханвоне (Южная Корея). Ему не было равных в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

"Серебро" досталось китайцу Чжан Чжихао, а "бронзу" получил кореец Сук Джин Хун.

Сейчас сборная Казахстана с одной золотой медалью поднялась на восьмое место в общем зачете.

Чемпионат мира в Чханвоне завершится 25 июля. В этом году соревнования собрали более 600 спортсменов из 45 стран.

Ранее Министерство культуры и спорта разработало правила применения оружия при занятиях спортом.