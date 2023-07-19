Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанец Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе

Казахстанец Никита Чирюкин завоевал золото чемпионата мира по стрельбе Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанский спортсмен Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе среди юниоров, завоевав золотую медаль для национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Дирекции по развитию спорта 19 июля, участник национальной сборной по стрельбе Никита Чирюкин одержал победу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Чханвоне (Южная Корея). Ему не было равных в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

"Серебро" досталось китайцу Чжан Чжихао, а "бронзу" получил кореец Сук Джин Хун.

Сейчас сборная Казахстана с одной золотой медалью поднялась на восьмое место в общем зачете.

Чемпионат мира в Чханвоне завершится 25 июля. В этом году соревнования собрали более 600 спортсменов из 45 стран.

Ранее Министерство культуры и спорта разработало правила применения оружия при занятиях спортом.

Читайте также

Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами"

"Бешикташ" отказался от полузащитника ЦСКА казахстанца Бактиера Зайнутдинова

Мбаппе не покинет "ПСЖ" до окончания контракта

Никита Дробны
Казахстан Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
Ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее
Ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее
Компания
"Казахтелеком" массово переводит клиентов на оптику
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления