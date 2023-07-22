Эвакуатор перевернулся и упал в обрыв в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В поселке Бесагаш Талгарского района столкнулись автобус и эвакуатор. После удара эвакуатор перевернулся и упал в обрыв, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидца, эвакуатор вез легковое авто и у него отказали тормоза. После чего он задел автобус №204.
Фото: Zakon.kz
После столкновения с автобусом эвакуатор улетел в кювет. По словам очевидца, водителю зажало ноги.
Фото: Zakon.kz
В автобусе, предположительно, один человек получил небольшой ушиб.
Zakon.kz запросили информацию у департамента полиции Алматинской области.
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