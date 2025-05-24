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Происшествия

Девушка на квадроцикле сорвалась в обрыв в Алматинской области

Квадроцикл, МЧС, девушка, обрыв, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 20:05 Фото: pixabay
Сотрудники МЧС 24 мая спасли девушку, пострадавшую в результате падения с квадроциклом в обрыв на территории конного клуба в селе Рыскулово Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, девушка 1998 года рождения не справилась с управлением квадроцикла и упала в обрыв.

"Спасатели преодолели расстояние около 8 километров до места происшествия, подняли пострадавшую и передали ее медикам", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при активном отдыхе.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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