Девушка на квадроцикле сорвалась в обрыв в Алматинской области

Сотрудники МЧС 24 мая спасли девушку, пострадавшую в результате падения с квадроциклом в обрыв на территории конного клуба в селе Рыскулово Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, девушка 1998 года рождения не справилась с управлением квадроцикла и упала в обрыв.

"Спасатели преодолели расстояние около 8 километров до места происшествия, подняли пострадавшую и передали ее медикам", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при активном отдыхе.