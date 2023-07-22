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Спасатели с помощью вертолета эвакуировали девушку с гор ВКО

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали девушку с гор ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Девушку, упавшую в горах Восточного Казахстана с лошади, эвакуировали с помощью вертолета, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июля 2023 года. При восхождении на гору Белуха на участке Сарсембай девушка 1996 года рождения упала с лошади и потеряла сознание, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

Спасатели оперативно организовали вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО к месту происшествия.

Прибывшие специалисты диагностировали у туристки закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением. Оказав необходимую первую врачебную помощь, ее на вертолете транспортировали в межрайонную больницу села Катон-Карагай.

Ранее стало известно, что спасатели Алматинской области откачали воду со 138 дворов после сошедшего селя.

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