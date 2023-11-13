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Вертолет подняли спасатели для поиска пропавших лошадей в ВКО

Вертолет подняли спасатели для поиска пропавших лошадей в ВКО Фото: скриншот с видео
Полицейские Восточно-Казахстанской области подключили вертолет для поиска 32 лошадей, пропавших в Уланском районе, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением о пропаже лошадей обратился житель Уланского района. Мужчина рассказал, что из-за резкого ухудшения погоды в регионе за несколько дней с вольного выпаса пропали 32 лошади, передает Altaynews.kz..

"Получив сигнал, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску, где также для осмотра территории задействовали вертолет. Кроме того, полицейские проверяли близлежащие массивы и места отгонов". Пресс-служба департамента полиции ВКО

Усиленные с воздуха поиски длились несколько часов. Спустя время полицейские нашли потерянный скот в 40 км от места выпаса. Заблудившихся лошадей вернули владельцу.

Ранее жителя Шымкента оштрафовали за жестокое обращение с лошадью. Возмутительное видео распространилось в социальных сетях накануне. На кадрах видно, как на одном из тоев избивают животное.

Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область
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