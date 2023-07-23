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Духи с ароматом алматинского апорта создала парфюмер

Духи с ароматом алматинского апорта создала парфюмер Фото: pixabay
В Алматы парфюмер создала духи, передающие запах знаменитого сорта яблок "Апорт", сообщает Zakon.kz.

Идея создать духи с запахом апорта пришла к парфюмеру Гульжан Тузельбаевой, когда она училась во Франции. Разработка стала дипломной работой производителя парфюма, передает 24kz.

"Моя дипломная работа была духи "Апорт". Для меня было очень важно разработать эти духи. Здесь я шла прямо от истоков, то есть это дерево, лепесточки, цветочки, потом цветение. И моя задача была сделать большое красное яблоко с кислинкой". Гульжан Тузельбаева

Сначала рождается идея аромата, говорит парфюмер. Затем необходимо подобрать все ингредиенты, после компоненты нужно разлить по колбам и смешать. На разработку одного аромата у мастера уходить до трех недель.

Пока в ассортименте парсюмера около 60 парфюмов, 50 свечей и 30 ароматов для дома. В скором времени Гульжан планирует открыть собственный завод и производить до 10 тысяч единиц продукции в месяц.

Ранее в Шымкенте 11-летний школьник разработал и собрал самоходный рюкзак. Инновацию изобретатель намерен усовершенствовать и запустить массовое производство.

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Мария Мельникова
Алматы Казахстан
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