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Пятиклассник из Туркестанской области создал самоходный рюкзак

Пятиклассник из Туркестанской области создал самоходный рюкзак Фото: Zakon.kz
11-летний Айтуар Советбек из села Торткуль Туркестанской области разработал и собрал рюкзак на собственном ходу. Такая конструкция поможет мальчику с травмами после аварии посещать школу без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Сам Айтуар Советбек называет разработку "умная сумка". Разработка, в основу которой легки обычный школьный рюкзак и механизм от детской машинки на пульте управления, поможет школьнику носить в школу все необходимые принадлежности, передает Otyrar.

Дело в том, что в прошлом году Айтуар попал в аварию и врачи категорически запретили мальчику поднимать тяжести. Даже нельзя школьнику носить самостоятельно школьную сумку.

"Я перепробовал много различных материалов для создания каркаса "умной сумки". И из пластика и из коробок. Но решил остановиться на МДФ. Для того чтобы привести сумку в движение, я использовал механизм своей старой сломанной машинки с пультом управления. Соединил детали, прикрепил платформу с колесами и батареей. Всё, она заработала. Колеса крутятся и вперед, и назад. А также она поворачивает и влево, и вправо. Идея, конечно, моя, но помогала всё это соединить воедино моя мама". Айтуар Советбек, школьник

Управляет своим ноу-хау школьник при помощи дистанционного пульта. У разработки высокая маневренности, а также "умной сумке" не страшны бездорожье и плохая погода. Не может только рюкзак перемещаться по лестницам, но тут на помощь Айтуару приходят одноклассники.

В школе же отмечают, что это не первая разработка юного мастера. Ранее мальчик уже демонстрировал учителям и школьникам подставки для книг и даже светильники из пластиковых труб и фитингов.

В планах Айтуара усовершенствовать модель "умной сумки" и запустить массовое производство.

В первый день лета, который пришелся на окончание учебного года для школьников Казахстана, Казнет взорвал ролик, на котором ученик младших классов возвращается из школы и пинает по дороге рюкзак.

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