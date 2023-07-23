Мы вам не обязаны: аким Кокшетау ответил на просьбу провести канализацию

Жительница Кокшетау потребовала от акимата провести канализацию к жилому многоквартирному дому, где без удобств годами живут люди. Аким города сообщил, что это не обязанность акимата, но обещал помочь, сообщает Zakon.kz.

Многодетная мать обратилась к акиму Кокшетау во время отчетной встречи градоначальника с населением. В двухэтажном доме, где живет женщина, нет канализации, пишет 716.kz.

"Неоднократно к вам обращалась. Уже как год оббиваю пороги акимата. Просим вас провести нам центральную канализацию, мы страдаем. Я мама пятерых детей, все сама делаю, нанимаю машину, соседи не вкладываются, не могу за всех оплачивать. Подрядчик приезжал, говорит: акимат не выделяет деньги. И разрешение еще не даете", – выступила женщина.

Аким Кокшетау, Бауржан Гайса, ответил обратившейся резко, и заявил, что проведение канализации – не обязанность акимата.

"Я вам скажу: у нас не частная лавочка, и быстро мы не можем делать, это государственные все предприятия. Для того чтобы выделить, нужна сессия. Для того чтобы провести конкурс, нужно еще время. Это занимает по-хорошему целый год. Если вам что-то не нравится, мы вам вообще не обязаны делать эту канализацию". Бауржан Гайса, аким

Он отметил, что домом должны заниматься сами жители, так как это их собственность. Коммуникации к дому жильцы должны подводить сами, акимат этими вопросами заниматься не обязан.

Однако, в конце речи Бауржан Гайса все же обещал помочь многодетной маме. Но для того, чтобы к многоквартирному дому подвели коммуникации, нужно ждать как минимум год.

"Если вы нас просите помочь, тогда надо и подождать. Вам дают конкретный ответ, что вопрос на стадии решения, а вы мне собираетесь улицу перекрывать. Условия мне ставить не надо. Я вам обязательно помогу, потерпите", – пообещал Бауржан Гайса.

Накануне аким Кокшетау просил "потерпеть" жителей города, которые пожаловались на горящую свалку бытовых отходов. Как стало известно, потушить пожар на мусорном полигоне не могут вот уже полторы недели.