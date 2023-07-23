Казахстанские каратисты лидируют на ЧА-2023 в Малайзии

В малазийском городе Мелака продолжается XIX чемпионат Азии по каратэ WKF. К этому часу, за два дня соревнований, казахстанские каратисты завоевали 10 медалей, что позволило им возглавить общий зачет азиатского первенства, сообщает Zakon.kz.

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Во второй день Чемпионата Азии-2023 в программе "кумите" победителями стали – Нурканат Ажиканов (-75 кг) и Кайсар Алпысбай (-60 кг). Молдир Жанбырбай (-50 кг) и Гульмира Усенова (-55 кг) принесли в копилку казахстанской команды серебряные медали. Бронзовыми медалями азиатского первенства удостоились – Данияр Юлдашев (-84 кг) и Абылай Толтай (+84 кг).





Фото: Instagram/drs_kz

Тем самым, сборная Казахстана с 3-мя золотыми, 3-мя серебряными и 4 бронзовыми наградами возглавляет командный зачет континентальных соревнований. На втором месте Иран, замыкают тройку лидеров представители Иордании.





Фото: Instagram/drs_kz

23 июля на ЧА-2023 по каратэ заключительный день соревнований. И к этому моменту в активе наших каратистов 10 медалей. Ранее высшей медалью отметилась Софья Берульцева (+68 кг). "Серебро" в копилке Дидара Амирали (-67 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Жоламан Бигабыл (-55 кг) и Лия Кошкарбаева (ката).

В этом году на азиатское первенство приехало более 400 каратистов из 31 страны. Казахстан представляют 19 каратистов. Турнир проходит в рамках генеральной подготовки к предстоящим летним Азиатским играм в китайском Ханьчжоу.

