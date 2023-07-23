Продукты, после которых нельзя загорать
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Некоторые продукты могут увеличить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что повышает риск солнечных ожогов и повреждений при загаре. Это обусловлено определенными веществами, которые взаимодействуют с УФ-лучами и усиливают их негативное воздействие.
Дерматолог Елена Богатова назвала 8 продуктов, после которых нельзя загорать.
Особенности некоторых продуктов, которые следует учитывать перед походом на пляж:
- Цитрусовые. Лимоны, апельсины и другие цитрусовые содержат фурокумарины, которые могут повысить чувствительность кожи к УФ-лучам. Поэтому рекомендуется избегать употребления большого количества цитрусовых перед пляжным отдыхом.
- Шпинат и редис. Эти продукты содержат оксалаты, которые могут вызвать фотодерматит и усилить реакцию на солнце. Прием данных продуктов лучше ограничить перед планируемым пребыванием на пляже.
- Ананас. Содержит бромелаин, фермент, который может вызвать раздражение кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей. Поэтому стоит уменьшить потребление ананаса перед пляжным отдыхом.
- Сельдерей. Может содержать фурокумарины, которые усиливают чувствительность к УФ-лучам, а также ангелицин, что способствует усилению фоточувствительности кожи. Рекомендуется ограничить потребление сельдерея перед пребыванием на солнце.
- Петрушка. Содержит фурокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к УФ-лучам. Приема большого количества петрушки лучше избежать перед пляжным отдыхом.
- Фенхель. Содержит фурокумарины и может усилить реакцию на солнце. Рекомендуется ограничить потребление фенхеля перед пляжным отдыхом.
- Шелковица. Содержит фототоксичные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи при воздействии солнечных лучей. Поэтому употребление шелковицы перед пляжем следует ограничить.
- Алкоголь. Употребление алкоголя может привести к обезвоживанию, делая кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Поэтому стоит избегать чрезмерного употребления алкоголя перед пляжным отдыхом.
Если вы употребили какие-либо из указанных продуктов, особенно в больших количествах, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в течение нескольких часов после приема пищи.
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