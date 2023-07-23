Продукты, после которых нельзя загорать

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Некоторые продукты могут увеличить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что повышает риск солнечных ожогов и повреждений при загаре. Это обусловлено определенными веществами, которые взаимодействуют с УФ-лучами и усиливают их негативное воздействие.

Дерматолог Елена Богатова назвала 8 продуктов, после которых нельзя загорать.

Особенности некоторых продуктов, которые следует учитывать перед походом на пляж: Цитрусовые. Лимоны, апельсины и другие цитрусовые содержат фурокумарины, которые могут повысить чувствительность кожи к УФ-лучам. Поэтому рекомендуется избегать употребления большого количества цитрусовых перед пляжным отдыхом. Шпинат и редис. Эти продукты содержат оксалаты, которые могут вызвать фотодерматит и усилить реакцию на солнце. Прием данных продуктов лучше ограничить перед планируемым пребыванием на пляже. Ананас. Содержит бромелаин, фермент, который может вызвать раздражение кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей. Поэтому стоит уменьшить потребление ананаса перед пляжным отдыхом. Сельдерей. Может содержать фурокумарины, которые усиливают чувствительность к УФ-лучам, а также ангелицин, что способствует усилению фоточувствительности кожи. Рекомендуется ограничить потребление сельдерея перед пребыванием на солнце. Петрушка. Содержит фурокумарины, которые увеличивают чувствительность кожи к УФ-лучам. Приема большого количества петрушки лучше избежать перед пляжным отдыхом. Фенхель. Содержит фурокумарины и может усилить реакцию на солнце. Рекомендуется ограничить потребление фенхеля перед пляжным отдыхом. Шелковица. Содержит фототоксичные вещества, которые могут вызвать раздражение кожи при воздействии солнечных лучей. Поэтому употребление шелковицы перед пляжем следует ограничить. Алкоголь. Употребление алкоголя может привести к обезвоживанию, делая кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению. Поэтому стоит избегать чрезмерного употребления алкоголя перед пляжным отдыхом. Если вы употребили какие-либо из указанных продуктов, особенно в больших количествах, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в течение нескольких часов после приема пищи. Читайте также Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака Продукты с высоким содержанием пребиотиков перечислили ученые Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения

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