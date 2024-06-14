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Как правильно защищать кожу от солнца летом

солнцезащитный крем, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 07:32 Фото: freepik
Лето – это время долгожданного отдыха и солнечных дней, но с увеличением времени на свежем воздухе возрастает и риск повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами. Как защититься от ультрафиолета, читайте на Zakon.kz.

Чтобы сохранить здоровье кожи и избежать неприятных последствий, следуйте этим рекомендациям от экспертов:

Используйте солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем — это ваш первый союзник в борьбе с вредным воздействием солнца. Выбирайте средство с SPF не менее 30 и наносите его на кожу за 15-30 минут до выхода на улицу. Не забывайте обновлять защиту каждые два часа и после купания или активного потоотделения.

Носите защитную одежду

Легкая, светлая одежда, закрывающая максимально возможную поверхность тела, станет отличной защитой от солнечных лучей. Шляпы с широкими полями помогут уберечь лицо и шею, а солнцезащитные очки с UV-защитой защитят ваши глаза.

Избегайте пиковых часов солнца

Старайтесь планировать свои активности на утренние или вечерние часы. С 10 до 16 часов солнечная активность наиболее высокая, поэтому в это время лучше находиться в тени или в помещении.

Физические барьеры

На пляже или во время прогулок используйте зонты, тенты или навесы для создания тени. Это поможет значительно снизить воздействие прямых солнечных лучей на кожу.

Гидратация

Вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы кожа оставалась увлажненной и защищенной от обезвоживания.

Дополнительные меры

Не забывайте про губы — они также нуждаются в защите. Используйте бальзам для губ с SPF. Антиоксиданты, принимаемые с пищей или в виде добавок, могут помочь уменьшить вредное воздействие солнца на кожу.

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