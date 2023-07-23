В детской инфекционной больнице Актау второй день нет воды

Мама пациента детской инфекционной больницы в Актау жалуется на отсутствие воды, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, уже второй день в медучреждении нет ни питьевой, ни технической воды. Приходится закупаться питьевой водой в пятилитровых бутылках, пишет Lada.kz.

"Нет возможности помыть посуду. В палате не убрано. Ничего конкретного нам не отвечают. Из-за таких обстоятельств мы хотим выписаться домой под расписку, но нас не отпускают", - возмущается пациентка Жазира.

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По словам руководства больницы, в настоящее время проходит замена трубопроводов, так как существующие трубы устарели и вызывают частые протечки в подвале. Пока точные сроки завершения ремонта остаются неизвестными.