Пациентов разместили на полу инфекционной больницы в Шымкенте

Из-за капитального ремонта в инфекционной больнице Шымкента часть пациентов разместили на полу коридора, постелив матрацы, сообщает Zakon.kz.

19 октября 2025 года в акимате пояснили Otyrar, что размещение пациентов на полу в коридоре – трудности при капитальном ремонте. Также в администрации города сообщили, что временное размещение пациентов в коридорах допустимо при массовом поступлении больных и не нарушает санитарных норм – соответствует стандартам Минздрава.





Из 10 отделений больницы восемь продолжают работать круглосуточно и принимают пациентов с особо опасными инфекциями. В больнице подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация под контролем, а работа медперсонала соответствует стандартам Минздрава.

Обновлено редактором: Ситуация с размещением пациентов в инфекционной больнице Шымкента полностью урегулирована, пишет Otyrar. Все пациенты размещены в палатах согласно установленным санитарным нормам, сообщили в акимате города Шымкента.

