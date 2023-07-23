Уполномоченная по правам ребенка отчиталась о проводимой работе

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева отчиталась за проделанную работу, сообщает Zakon.kz.

Закиева в своем Facebook пишет, что основными направлениями являются создание системы профилактики и инструментов помощи, а также изменений в законодательстве по преступлениям в отношении детей и обеспечения их безопасности.

Также, по словам уполномоченной по правам ребенка, планируется создание инфраструктуры для детей с особыми потребностями и проживающих в сельской местности.

"Кроме того, начала работу в регионах по всем направлениям. В целом, в течение 1,5 месяца выехала в 4 региона. Осенью планируем провести большое обсуждение с НПО, УПР регионов и уже на более длительный период выехать во все регионы, поработать в районных центрах и аулах".

Закиева рассказала, что за полтора месяца проведена работа по 400 частным обращениям.

"Совместно с разными госорганами постоянно проводим встречи с родителями по отдельным поднимаемым проблемам и обращениям. Также всего за полтора месяца проведена работа по 400 частным обращениям – это вопросы получения лечения, по лекарственному обеспечению, насилию и т.д".

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание с участием центральных и местных исполнительных органов, на котором дала поручения госорганам по защите прав детей.

Министр подчеркнула важность единого подхода и координации совместной работы государственных органов с уполномоченным по правам ребенка.

