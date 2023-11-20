Уполномоченный по правам ребенка обратилась к казахстанцам

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала, что в этом году в Казахстане погибли уже 25 детей, шесть из них – от рук близких им людей, сообщает Zakon.kz.

19 ноября пропавшую 7-летнюю девочку нашли мертвой. По подозрению в убийстве ребенка полицейские задержали ее маму.



Как отметила Динара Закиева, другие дети из этой семьи будут размещены в Центр поддержки детей.

По ее словам, таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями.

"В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся. Одним из путей недопущения таких страшных последствий, насилия является именно наше с вами участие. Если вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера "111" или "102"", – написала она на своей странице в Instagram.

Она заявила, что информацию проверяют, но если опасения подтвердятся, то можно спасти чью-то жизнь.

"Очень важны законодательные изменения, которые по поручению президента мы предусмотрели в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей. Об изменениях я писала ранее, одной из важнейших поправок , которую подержали , является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенных в отношении детей , ведь обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия; исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей; инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. 109 поправок на данный момент", – отметила Динара Закиева.

Также создали Социальную лабораторию для выработки дальнейших решений совместно со всеми НПО.

"Также нужны кадры. Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тыс. детей. Необходимо – один сотрудник на 5 тысяч детей. Решением этого вопроса мы занимаемся с МП". Динара Закиева

Также по ее словам, большой поддержкой является внимание , которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей. Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается.