В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание с участием центральных и местных исполнительных органов, на котором дала поручения госорганам по защите прав детей, сообщает Zakon.kz.

Министр подчеркнула важность единого подхода и координации совместной работы государственных органов с Уполномоченным по правам ребенка.

Вопросы координации работы по охвату семей всесторонней помощью закрепили за органами занятости и социальных программ.

МВД совместно с госорганами и акиматами поручено проработать законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации.

Созданием Единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься министерство цифрового развития.

Также вице-премьер поручила министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и Уполномоченным по правам ребенка провести ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и т.д.) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы.

Вопросы выдачи жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, министр поручила проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей.

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Также Дуйсенова поручила уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. В связи с последней трагедией в Туркестанской области акиматам совместно с МВД министр поручила создать базу данных по ресоциализации лиц, высвобождаемых из мест заключения.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева назвала убийство в Туркестанской области свидетельством отсутствия системы профилактики на местах.

