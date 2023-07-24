Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Авиакатастрофа в Судане: девять человек погибли

Авиакатастрофа в Судане: девять человек погибли Фото: pixabay
В аэропорту суданского города Порт-Судан упал транспортный самолет "Ан" в результате девять человек погибли, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.

По информации ТАСС, транспортный самолет Ан разбился вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлете, в результате погибли 11 человек, выжил ребенок.

О количестве пострадавших пока не сообщается. Ведется расследование происшествия.

Ранее в мае в джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

Читайте также

Путин заявил о необходимости предоставления странам Африки достойного места в СБ ООН и G20

Макрон не получил приглашение на БРИКС, несмотря на свою просьбу

Ситуация в Украине: США передадут F-16, Лукашенко рассказал о польской армии у границ Беларуси

Елена Вебер
Южный Судан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
цветок, лотос
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления