Авиакатастрофа в Судане: девять человек погибли

В аэропорту суданского города Порт-Судан упал транспортный самолет "Ан" в результате девять человек погибли, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости самолет разбился из-за технической неисправности. Среди погибших — четверо военных.

По информации ТАСС, транспортный самолет Ан разбился вечером в аэропорту Порт-Судана из-за технической неисправности при взлете, в результате погибли 11 человек, выжил ребенок.

О количестве пострадавших пока не сообщается. Ведется расследование происшествия.

Ранее в мае в джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.