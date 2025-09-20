#АЭС в Казахстане
Мир

Десятки людей погибли после удара беспилотника по мечети в Судане

свеча, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 09:58 Фото: freepik
Десятки мирных жителей погибли после удара беспилотника Сил быстрого реагирования (RSF) по мечети в осажденном суданском городе, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей, жертвами атаки стали 75 человек, собравшихся на молитву в Эль-Фашере — последнем оплоте суданской армии в Дарфуре, пишет The Guardian 19 сентября 2025 года.

Удар пришелся по району Аль-Дарайя. Туда ранее бежали жители лагеря Абу-Шук, захваченного боевиками. По словам волонтеров Центра экстренного реагирования, тела погибших доставали из-под завалов мечети. В соцсетях опубликованы кадры, на которых видны обломки и тела под руинами.

Эль-Фашер остается последним крупным городом Дарфура под контролем армии и находится в блокаде более года. По данным Йельской лаборатории гуманитарных исследований, RSF строят земляные укрепления вокруг города, фактически запирая жителей внутри.

В последние месяцы Эль-Фашер и близлежащие лагеря для перемещенных лиц подвергаются регулярным обстрелам и ударам дронов. Только за десять дней прошлого месяца там погибли не менее 89 человек, еще 13 стали жертвами обстрела на прошлой неделе.

По оценке ООН, с января по июнь в Судане убиты не менее 3384 мирных жителей, почти 80% из них — в Дарфуре. Всего за время конфликта в стране погибли более 150 тысяч человек, свыше 14 миллионов стали вынужденными переселенцами.

На фоне боевых действий и отсутствия продовольственной безопасности в Судане многие люди питаются сорняками и дикорастущими растениями, чтобы выжить. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
