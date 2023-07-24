Боксер Бейбут Шуменов объявлен в розыск

Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны. Соответствующая информация появилась на Портале органов правовой статистики и специальных учетов, сообщает Zakon.kz 24 июля 2023 года.

Согласно данным портала, спортсмена объявили в розыск два дня.

Фото: qamqor.gov.kz/criminals

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.

Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.

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Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.

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Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.