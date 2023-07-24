Когда учебники в Казахстане полностью переведут в цифровой формат

24 июля 2023 года в Комитете среднего образования Министерства просвещения РК Zakon.kz сообщили, что в настоящее время 80% учебников переведены в цифровой формат. Глава комитета уточнил, что в 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками.

Отмечено, что учебники прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов.



Также сказано, что к разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами.

"На сегодня в стране переведено 94% учебников начальных классов, 81% учебников 5-9 классов, 61% учебников 10-11 классов в электронную версию. В 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками". Председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев

По данным ведомства, наряду с электронными учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы с мультимедийным контентом в качестве дополнительного учебного материала.

На сегодняшний день создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов.

"С начала 2023 года к цифровым образовательным ресурсам подключено 6,7 тыс. школ. Сегодня этим ресурсом ежедневно пользуются до 3 миллионов учеников и учителей. На цифровых образовательных ресурсах опубликовано более 50 тысяч видеоуроков, охватывающих все классы", – заявили в пресс-службе.

25 апреля 2023 года сообщалось, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Минпросвещения передумали менять школьные учебники на планшеты.