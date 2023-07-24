Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда учебники в Казахстане полностью переведут в цифровой формат

Когда учебники в Казахстане полностью переведут в цифровой формат Фото: Zakon.kz
24 июля 2023 года в Комитете среднего образования Министерства просвещения РК Zakon.kz сообщили, что в настоящее время 80% учебников переведены в цифровой формат. Глава комитета уточнил, что в 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками.

Отмечено, что учебники прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов.

Также сказано, что к разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами.

"На сегодня в стране переведено 94% учебников начальных классов, 81% учебников 5-9 классов, 61% учебников 10-11 классов в электронную версию. В 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками".Председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев

По данным ведомства, наряду с электронными учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы с мультимедийным контентом в качестве дополнительного учебного материала.

На сегодняшний день создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов.

"С начала 2023 года к цифровым образовательным ресурсам подключено 6,7 тыс. школ. Сегодня этим ресурсом ежедневно пользуются до 3 миллионов учеников и учителей. На цифровых образовательных ресурсах опубликовано более 50 тысяч видеоуроков, охватывающих все классы", – заявили в пресс-службе.

25 апреля 2023 года сообщалось, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Минпросвещения передумали менять школьные учебники на планшеты.

Читайте также

Водоснабжение в Медеуском районе Алматы планируют восстановить 25 июля

Из-за селя временно закрыли для туристов курорт "Шымбулак"

Кому сказочно удачный август сулят звезды

Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
В Москве очередная атака беспилотников
В Москве очередная атака беспилотников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления