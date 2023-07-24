В Казахстане установили комиссионный сбор в сфере выездного туризма

Приказом министра культуры и спорта от 11 июля 2023 года № утвержден размер комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан РК, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить комиссионный сбор, удерживаемый из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, в размере 10 процентов", - говорится в документе.

Комиссионный сбор взимается с туроператоров. Администратором системы гарантирования является корпоративный фонд "Туристік Қамқор".

Приказ вводится в действие с 31 июля 2023 года.

Кроме того, в Казахстане приняли новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев, который взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.