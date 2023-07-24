В Казахстане установили комиссионный сбор в сфере выездного туризма
"Утвердить комиссионный сбор, удерживаемый из суммы денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, в размере 10 процентов", - говорится в документе.
Комиссионный сбор взимается с туроператоров. Администратором системы гарантирования является корпоративный фонд "Туристік Қамқор".
Приказ вводится в действие с 31 июля 2023 года.
Кроме того, в Казахстане приняли новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев, который взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.